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Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı

05.10.2021 11:42

Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı Duruşmada davanın iki müştekisi de şikayetçi olmadıklarını beyan etti Sanık: "Ben ateş ettim ama o an ben, ben değildim" "Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle bu olay oldu" Esenler'de 15 Nisan'da boşanma...

Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı

Duruşmada davanın iki müştekisi de şikayetçi olmadıklarını beyan etti

Sanık: "Ben ateş ettim ama o an ben, ben değildim"

"Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle bu olay oldu"

İSTANBUL - Esenler'de 15 Nisan'da boşanma aşamasındaki eşini silahla rehin alan ve eşinin arkadaşına ateş ederek yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada beyanda bulunan her iki müşteki de olay nedeniyle şikayetçi olmadıklarını belirtirken, sanık ise "Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle bu olay oldu" dedi.

Esenler'de 15 Nisan'da İbrahim Halil Gümüşçü boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine giderek eşinin arkadaşı Merve Çakar'ı silah ile yaralamıştı. Olay tarihinde henüz boşanmadığı eşi Yaprak Daşdemir'i ise bir depoda rehin tutan Gümüşçü'nün yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü ile müştekiler Yaprak Daşdemir ve Merve Çakar hazır bulundu.

"Hakkımda idam kararı mı var?"

Duruşma başlarken mahkeme başkanına "Hakkımda idam kararı mı var?" diye soran sanığa, söz verilmeden konuşmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

"Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim"

Ardından söz verilen sanık Gümüşçü müştekilerden özür dileyerek eski eşi Yaprak ile 2 yıl evli kaldığını belirtti. Sanık savunmasının devamında "Olay öncesinde tanımadığım bir telefondan tehdit telefonu aldım. Yaşadığım tehditten korktuğum için silahı üzerimde taşımaya başladım. Olay günü eski eşimin iş yerine gittim. Yaprak'ı 'görüşebilir miyiz' diye dışarı davet ettim. O sırada Merve Çakar 'şerefsiz' diyerek üzerime yürüdü. Panikle silahımı çıkardım. O an dondum. Kapıya yöneldim. Psikolojik rahatsızlığımdan dolayı ben ben değildim, başka biriydim. Anlatılmaz yaşadığım şey. Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Merve Çakar'ın da ayaklarına ateş ettim. Merve yere düştükten sonra şok oldum. Yaprak bağırmaya başlayıp hareketlenince kendisine değmeyecek şekilde 2 el boşluğa doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Panikle doldur boşalt yaptığım için silah tutukluk yaptı. Yerden aldığım mermiyi cebime koydum. Silahı da belime yerleştirdim. Kapıya doğru yöneldim. Eşim koluma girip beni dışarı çıkardı. O sırada çevre kalabalıklaşınca yan taraftaki bir iş yerine girdik. Orada tartışmaya başladık. 20 dakika sonra polis girdi, Silahımı teslim ettim. Beni ikna etmeye çalışmadılar. Amacım öldürmek ya da zarar vermek değildi. İddianameyi kabul etmiyorum. Canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş. Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle bu olay oldu" dedi.

"Sakin ol bir şey yapma"

Müşteki Yaprak Daşdemir ise beyanında "İbrahim'den ayrılmıştım. Silahı var diye beni öldürmesinden korkarak şikayette bulunmuştum. Olay günü iş yerine gidip kapıyı açtım. Merve 10 dakika sonra geldi. İçerisi havalansın diye kapıyı açık bıraktık. Sanık 09.00 sıralarında içeri girerek 'hayatım bir bakar mısın?' dedi. Telefonda olduğum için cevap vermedim. Dışarı çıktı. Merve patronumuzu telefonla aradı. O sırada sanık tekrar içeri girdi. Merve'yi görüp 'tatlım yanlış bir şey yapmıyorsunuz değil mi?' dedi. Merve 'lütfen İbrahim dışarı çıkar mısın' dedi. Merve küfür etmedi. İbrahim bir anda ona ateş etti. Merve'ye doğru koştum. Kurşun elinden geçip kasık bölgesine isabet etti. Merve'de kanı görünce sanığa 'sakin ol bir şey yapma' dedim" şeklinde konuştu.

"Şikayetçi değilim çünkü dayanamıyorum"

Sanığı sakinleştirmeye çalıştığını belirten müşteki Yaprak "Bana da ateş etti ben isabet etmesin diye zıpladım. Mermi sekti masama isabet etti. Silahı tekrar kurmaya çalıştı. Silahla uğraştığını görünce sanığın yanına gidip oradan çıkarttım. Silahı elinden almaya çalıştım. Üzerine yürüdüm, kapıda boğuştuk. Beni götürmeye çalıştı. O korkuyla kaçmak istedi, kalabalığı görünce korktu. Bana tokat attı. Başıma silahı dayadı. Beni sürükleyerek diğer bloğun bodrum katına götürmeye çalıştı. Müdahale etmeye çalışan güvenliği de silah doğrulttu. Beni sürükleyerek ofisin içinde yere attı. Beni dövmeye başladı, küfürler hakaretler etti. Bana 'seni daha önce öldürmem gerekiyordu. Şehadet getir, seni öldüreceğim. Akıllı ol tek kurşun var' dedi. Darp etti. Ona ölmek istemediğimi, yüzünü yıkamasını söyledim. Amacım zaman kazanmaktı. Bu şekilde 20 dakika geçti. Kalabalıktan biri kapıyı açmaya çalıştı 'girmeyin öldürürüm' dedi. Polis geldi sakinleştirmeye çalıştı. Bu 10 dakika sürdü. O sırada tuvalette kafamda silah direnmeye çalışıyordum. Polisin uzun süren çabalarından sonra teslim oldu. Şikayetçi değilim. Çünkü dayanamıyorum. İlkinde şikayetçi oldum beni öldürmeye kalktı" dedi.

"Mermi isabet etti şikayetçi değilim"

Diğer müşteki Merve Çakar ise sanığın olay günü iş yerine geldiğini söyleyerek "Sanık geldi. Yaprak cevap vermeyince 'İbrahim lütfen dışarıya çıkar mısın' dedim. Aralarındaki sorunları bildiğim için yakınımızda oturan patronumuzu aradım. Sanık bana ithafen 'tatlım yanlış bir iş yapmıyorsun değil mi?' dedi. Ben patronuma 'İbrahim burada, silahı var' diyebildim. İbrahim silahını çıkarıp yakınıma geldi 'telefonu kapat' diye bağırdı. 'Dışarı çık' dedim. Ateş etmeye başladı. Mermi kasık kemiğime isabet etti. Yere düştüm. Sonra Yaprak'a ateş etti. Sonra tekrar bana yöneltti silahı, ateş etti ama tutukluk yaptı silah. Yaprak müdahale etti onu çıkarmaya çalıştı. İş yerindeki arkadaşlar benim için ambulans çıkardı. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık yemin ederek "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmeye çalışmadım. Boşanmamın ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir şeydir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Nisan'da Esenler'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, sanık İbrahim Halil Gümüşçü ile müşteki Yaprak Daşdemir'in olay tarihinde evli oldukları belirtilerek diğer müşteki Merve Çakar'ın müşteki Yaprak'ın arkadaşı olduğu aktarılmıştı. Sanık İbrahim Halil ile Yaprak'ın geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldiği de iddianamede açıklanarak "Sanık ile müşteki ayrı yaşamaya başlamıştır. Sanığın müşteki Yaprak'ı rahatsız eden ısrarlı eylemlerde bulunması üzerine müşteki Yaprak mahkemeye başvurmuştur ve sanık hakkında tedbir kararı verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Tedbir kararının ardından sanığın daha da öfkelendiği iddianamede anlatılarak, sanığın müştekiyi öldürmek amacıyla hazırlık yaptığı, ruhsatsız bir tabanca alarak müşteki Yaprak'ın iş yerine gittiği ve konuşmak için dışarı çağırdığı belirtilmişti. Eşler arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki Merve'nin sanığı görmesi üzerine polisi aradığı da anlatılan iddianamede "Merve'nin polisi aradığını anlayan sanığın 'tatlım yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi?' dediği ve ardından tabancayı çıkararak müşteki Merve'ye 2 kez ateş ettiği" aktarılmıştı.

Sanığın ardından eşi Yaprak'a da bir el ateş ettiği ancak isabet ettiremediği iddianamede açıklanarak "Sanık silahının tutukluk yapması nedeniyle sonraki atışı gerçekleştirememiştir. Müşteki Yaprak bu durumu fırsat bilerek sanığı itip iş yerinden dışarı çıkarmıştır. Bu sırada sanığın silahının şarjörü yere düşmüştür ve sanık şarjörü alıp silahına takarak 'seni öldüreceğim' demiştir" denilmişti.

İddianamede sanık İbrahim Halil'in müşteki Yaprak'ı sürükleyerek bir depoya soktuğu da aktarılarak burada hakaret içerikli sözler söyleyip darp ettiği ve alıkoyduğu ifade edilmişti.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarına direnen sanığın depoda alıkoyduğu eşi Yaprak'ın başına silah doğrultarak "Son mermi dikkat et ani hareketler yapma sıkarım. Otur şehadet getir seni öldüreceğim" dediği belirtilmişti.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından sanığın teslim olduğu iddianamede belirtilmişti.

Sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' 'silahla tehdit', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'alenen hakaret' suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı
Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı
Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı
Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı

Boşanma, Esenler, Silah, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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