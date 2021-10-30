ESENLER'DE NÖBETÇİ ECZANELER ÖNÜNDE KUYRUK - Son Dakika

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, ESENLER'de 29 Ekim'de nöbetçi eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Esenler'de 29 Ekim'de nöbetçi eczane sayısının 2 tane olması sebebiyle Fevzi Çakmak Mahallesi ve Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan nöbetçi eczaneler önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar nöbetçi eczane sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

"BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Kuyrukta bekleyen Kemal Ağar, " Sabahtan beri eczane arıyoruz. Her tarafta kuyruk var. Esenler'de 2 tane nöbetçi eczanemiz var. Bir türlü ilaç alamıyoruz. Her gittiğimiz eczane önünde 150-200 kişi var. Buna bir çare bulunması lazım. Hastaneye gidiyoruz aynı şekilde. Çocuğum ateşlendi ilaç lazım" dedi.

"HASTANELER DE AYNI ŞEKİLDE"

Yaklaşık 1 saattir sırada beklediğini söyleyen Mikail Atalay ise, "Dün de öğlen saatlerinde sonra gittiğim her yerde birer saat bekledim kuyrukta sonra vazgeçtim. Yine 1 saate yakındır burada bekliyoruz. Nöbetçi eczane yetersiz. Koskoca Esenler'de 2 tane nöbetçi eczane var. Buna bir çare bulunması lazım. Her hafta aynı şey yaşanıyor. Çocuğum evde ateşler içerisinde, ateş düşürücü alacağım ama gelince de bir saat burada oyalanıyoruz. Hastaneler de aynı şekilde" diye konuştu.

"İLAÇ STOĞUNDAKİ SIKINTI VE PANDEMİ SEBEBİYLE"

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise, nöbetçi eczane sayısının ilçenin nüfusuna göre belirlendiğini belirtti. Özcan, "İlaç stoğunda, özellikle çocuk ilaçlarında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntı gündüz de yaşanıyor ancak gece olduğunda nöbetçi eczanelerde bu had safhaya çıkıyor. Çocuklar arasında da bir salgın söz konusu, ilaca ulaşamayan vatandaş da eczane eczane dolaşmak sıra beklemek durumunda kalıyor. Pandemi sebebiyle de belirli sayıda vatandaş içeriye alınıyor. Yani yaşanan salgın, ilaç stoğundaki sıkıntı ve pandemi sebebiyle eczane önünde kuyruklar oluşuyor" ifadesini kullandı.