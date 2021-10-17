Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi - Son Dakika

ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'nde vatandaşlar Adıyaman'ın eşsiz 3 lezzetine doydu. Festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'ne Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl 5. kez düzenlenen festivalde, Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfteden köprü yapan ustalar, yine Adıyaman'ı simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaptı. Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe'nin konser verdiği festivalde Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi.

'GENKÇ KUŞAĞIN DEĞERLERİYLE İFTİHAR ETSİN'

Esenler 'de farklı yörelere ait lezzetlerin festivallerini düzenlediklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu festivalin amacını şu sözlerle anlattı:

'Pandemiden dolayı yapamadık. Nar ve bademin mevsimi. Çiğköfte sonbahar mevsiminde ayrı bir lezzetli oluyor. Genç kuşağın yöresel lezzetleri tatması ve kendi değerleriyle iftihar etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul bir mega kent yaşayan kardeşlerimizin kendi yöresel geleneksel değerleri bilmesi açısından da bu festivaller önemli. Bu projemiz 13 yıldır devam ediyor. Bundan sonrada devam edecek.'