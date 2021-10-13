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Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu - Son Dakika

Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu

13.10.2021 13:43
Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu

Edinilen son dakika haberine göre Esenler'de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangında yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler'de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangında yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk, toplam 4 kişiyi açtıkları çarşafa atlamalarını sağlayarak kurtaran kahraman bakkal Sadettin Yılmaz o anları anlattı.

Esenler'de dün saat 15.30 sıralarında bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyümüş üst katları duman kaplamıştı. Paniğe neden olan yangında cama çıkan kişiler, sokakta bulunan vatandaşlardan yardım istemiş, vatandaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istemişti. 4 kişi de çarşafa atlayarak hayata tutunmuştu.

KAHRAMAN BAKKAL O ANLARI ANLATTI

4 kişiyi açtıkları çarşafa atlamalarını sağlayarak kurtaran kahraman vatandaşlardan Sadettin Yılmaz o anları anlattı:

Yangının çıktığı sırada markette olduğunu söyleyen bakkal Sadettin Yılmaz, "İlk önce marketteydim. Bir patlama sesi duydum. İçerideydik. İlk önce abim çıktı sona ben çıktım. Baktık elektrik trafosu patladı. İlk patlamada müdahale edemedik. İkinci patlamadan sonra müdahale ettik. Cam kırıldığı için yangın tüpüyle müdahale etti abim. İçeridekiler zehirlenmesin diye çadır açtık. Çadır açınca en azından çocukların dumandan zehirlenmemesi için atlamalarını istedik. Dairede 5 kişi atladı. Geriye kalanların yukarıya çıkmalarını istedik. İçeri çok dumanlı olduğu için göz gözü görmüyordu. Yangın yangın tüpüyle söndürüldü. Sonra zaten itfaiye geldi son işlemleri yaptı. Büyük oranda başarılı olduk. Sadece bir kardeşimiz düşerken bacağına bir şey oldu. 5-6 kişi daha vardı onlar itfaiye yardımıyla aşağı indirildiler. Atlayanlar birinci kattaydı. Zehirlenmesin diye ayran ikramı yaptık. Sonra ambulans geldi. İlk atlayan yere düşerken iplere takıldı. Ondan diğer tarafa düştü. Şu anda evde elektrik olmadığı için aile şu an akrabalarında kalıyor" dedi.

İÇERİDE MAHSUR KALAN AİLENİN YAKINI YAŞANANLARI ANLATTI

Ailenin yakını Emre Bulut ise, "O an evdeydim. Durumu o şekilde görünce kötü oldu. Dün gece uyumadık hiç birimiz. Gözümüzü kapattığımız an aynı şeyleri yaşıyorum. Burada büyük yeğenimi boyunlukla görünce daha da kötü oldum. Ayakta kalmam gerekiyor. 3 tane yeğenim var. Durumları iyi şu anda. Büyük olanını biraz etleri ezilmiş. İnsan ister istemez kötü oluyor. Yakınlarım sonuçta. Küçükler sonuçta. Onun için daha çok duygulanıyoruz. Ablamla konuştum. 3 tane çocuk var. Onları camdan hem kurtarması gerekiyor. Karşıda akrabalarımız var onları da kurtarması gerekiyor. Ev duman altı. Onları kurtarayım derken daha fazla duman yutuyor. Akşam çıktı hastaneden çıktık. Şu an aile, eşinin akrabalarındalar" diye konuştu.

Öte yandan yangında yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

(Volkan Kayalar- Armağan Yılmaz/İHA)

Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu
Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu

Sadettin Yılmaz, İtfaiye, Esenler, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esenler'deki yangında içeride mahsur kalanları kurtaranlardan kahraman bakkal konuştu - Son Dakika


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