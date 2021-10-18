Esenler Sinema Akademisi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Sinema Akademisi'ne başvurular başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen, senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç ana dalda eğitimin verileceği akademiye başvurular, 12 Kasım'da sona erecek.

Akademinin dersleri, Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Senaryo Yazarlığı", "Yönetmenlik" ve "Kurgu Teknikleri" alanlarındaki eğitimleri sırasıyla yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

Sinema Akademisi'nde temel derslerin yanı sıra alanında deneyim sahibi usta ve genç yeteneklerin konuk olarak katılacağı workshoplar da yer alacak. Sinemanın çeşitli alanlarından isimler, tecrübe ve görüşlerini akademi öğrencileriyle paylaşacak.

Üç aylık eğitim sürecinin sonunda öğrenciler kendi yazdıkları senaryoları, oluşturdukları ekiplerle çekecekler. Çekilecek filmler, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek bir gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.

Devam zorunluluğunun bulunduğu akademiye, 18 yaşından büyük, sinemaya meraklı herkes başvurabilir. Başvuru için Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin internet sitesi "esev.org" ziyaret edilebilecek.