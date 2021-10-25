ESENYUR'TA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1554 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu iddia edilen yangındaki alevler bir anda çatıyı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.