Üye Girişi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi

04.10.2021 23:47

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan haklarının korunması konusunda farkındalık etkinliği düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan haklarının korunması konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu anlamlı günde hayvan haklarına yönelik çalışma yürütecek olan özel zabıta ekibinin çalışma startını verdi.

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvanların yaşam hakları konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, belediye birim müdürleri ve yüzlerce Esenyurtlu çocuk katıldı. Çevre duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Hayvanlar, hayatımızın bir parçasıdır", "Terk edilmek tüm canlılara aynı acıyı verir", "Sen de dünyamızı paylaştığımız sevimli dostlarımızı beslemek ister misin?" yazılı pankartlar dikkat çekti. Esenyurtlu çocuklar öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettikleri modern hayvan barınağında müzik eşliğinde dans ederek hem eğlendi hem de barınağı gezerek farklı hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

"SADECE HAYVAN HAKLARI, HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK BİR ZABITA OLACAK"

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve insanların önemli görevlerinden bir tanesinin de hayvan haklarını korumak olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu dünya sadece insanlara ait bir yer değil. Sadece insanların yaşadığı durumda da bu dengede kalması mümkün değil. Dünya üzerindeki bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor, dolayısıyla hayvan haklarını korumak, o dengeyi sağlamak da biz insanların önemli görevlerinden bir tanesi. Belediye olarak tabi bunu ancak bunu icra edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla beraber göreve geldiğimizden beri hayvanların yaşamış olduğu beslenme, barınma ve şiddet sorunlarına dair birçok çalışma yapıldı. Hayvanların sahiplendirilmesi için ve diğer sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Bunun daha yerinden incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde haklarının korunması sağlanacak. Onların daha sağlıklı, huzurlu olması için çalışma yürütecekler" dedi.

(İHA)

Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi
Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi

Esenyurt Belediyesi, Hayvan Hakları, Esenyurt, Zabıta, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor 22:39 Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi
Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama 19:51 Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı         
23:47
Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi         
22:27
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi         
22:08
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba         
20:55
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 00:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement