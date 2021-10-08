Üye Girişi
Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı

08.10.2021 14:21
Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan 11 işçinin kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan 11 işçinin kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı. Mahkeme 12 sanığın 14 yıl ile 5 yıl 10 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Esenyurt'ta 11 Mart 2012'de bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadırda yangın çıkmış ve çadırdan çıkamayan 11 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle yangına neden olma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 2015 yılında karara bağlanan davada mahkeme 7 sanığın değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmalarına hükmetmişti. Mahkeme 6 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti. Yargıtay'a giden dosyada beraat hükmü onanırken hapis cezası alan sanıklar yönünden karar bozulmuştu. Yeniden görülmeye başlanılan davada 15 kişi hakkında ek iddianame düzenlenerek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada oğlunu kaybeden Ayşe Kıyak, "Oğlumun ölümüne sebep olan kişilerin ceza almasını talep ediyorum" dedi. Ağabeyini kaybeden Sebahattin Yağal ise sorumluların ceza almasını istedi.

Müşteki avukatı Gökhan Küçük ise, "Çadırlar yanmaz çadır olsaydı bu olay gerçekleşmezdi. Bu çadırların alınma talimatını veren sanık Ahmet Şakarcan'dır. 7 kez iş güvenliği toplantısı yapılmış eksiklikler tespit edilmiş koğuşlarda yangın çıkma ihtimali belirtilmiştir" dedi.

Sanıklar Ahmet Şakarcan, Coşkun Yılmaz, Orhun Kartal ve Vehbi Öztürk'ün avukatı Yusuf Tunç Demircan ise savunmasında, "Çadırların alınması gibi bir talimat söz konusu değildir. Müvekkillerim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanıklar Ömer Faruk Gülmez, Cemal Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'ün 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Sanıklar Abdullah Altun, Mehmet Altun ve Kadir Altun'un ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Şaban Bakırcı'nın ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederken, sanıklar Cem Yıllar ile Nuri Şener Tığlı'nın ise 7 yıl hapsine karar verdi.

Sanıklar Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Şakarcan, Coşkun Yılmaz, Orhun Kartal hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan bir kısım katılanların avukatı Gökhan Küçük, 9 yılın ardından dosyada yeniden karar çıktığını söyleyerek "Türkiye açısından işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı noktada nelerle karşılaşacağının belirlenmesi açısından bu karar umut verici. Ölen çocukları olan anneler, 9 yıl boyunca bu davayı takip ettiler. Eşi ölen, çocuğu ölen takip etti. Onlarda gerçekten bu kararın bu yönde çıkmasına sevindiler" dedi. Yakınlarını kaybedenler de çıkan karardan mutlu olduklarını söyledi. - İSTANBUL

Yargıtay, Esenyurt, Mahkeme, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi 13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir

Son Dakika Haberleri
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi         
14:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var         
13:46
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor         
13:32
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement