Esenyurt'ta aracın çarptığı berber metrelerce ileri fırladı - Son Dakika

Esenyurt'ta para bozdurduktan sonra dükkanına gitmek için karşıya geçen berbere araba çarptı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Köktaş (57) para bozdurmak için çalıştığı berber dükkanından çıkıp karşıya geçerken caddeden hızla gelen araba çarptı. Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Köktaş'ın yardımına yetişti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Köktaş'ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

"Adamı ileriye kadar fırlattı"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Arkadaş para bozdurmak için karşıya geçti. Sağına soluna da bakarak gitti. Yolun bu kısmına geldiğinde çok hızla gelen bir araba, adamı ileriye kadar fırlattı. Arkadaşın çenesi ve boyun kemiği kırılmış. Yoğun bakımdan çıktı" dedi.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Köktaş'ın karşıdan karşıya geçişi sırasında sağına soluna bakması ve hızla gelen aracın çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşların yardıma koşmaları yer alıyor. - İSTANBUL