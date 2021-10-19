Esenyurt'ta başıboş köpekler için açık alana dökülen kemikler, vatandaşı ve esnafı rahatsız ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta Sanayi bölgesinde başıboş köpekler için açık alana dökülen kemiklerin neden olduğu görüntü kirliliği ve kötü koku, çevredeki vatandaşların ve esnafın tepkisine neden oldu.

Akçaburgaz Mahallesindeki sanayi bölgesinde bulunan Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin arkasındaki açık alanda dolaşan sokak köpekleri için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok miktarda irili ufaklı kemikler bırakılıyor. Köpeklerin yemediği bu kemikler, bir süre sonra çevre kirliliğine ve kötü kokuya neden oluyor.

Soruna çözüm bulunmasını istiyorlar

Durumdan şikayetçi olan sanayi bölgesinde çalışan esnaf ve vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Sanayide esnaflık yapan Oğuzhan Konçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada kimliği belirsiz kişiler tarafından her sabah yemek ve kemik artıklarıyla et parçalarının açık alana döküldüğünü söyledi.

"Köpekler atılan kemikleri yemiyor"

Akçaburgaz'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin arkasındaki alan olduğu için burada köpek yoğunluğu olduğunu anlatan Konçuk, "O nedenle buraya getiriyorlar diye düşünüyoruz fakat köpekler de buraya atılan yemek artıkları ve kemikleri yemiyor." dedi.

Konçuk, dökülen artıkları köpekler de yemediği için bu kemiklerin çevrede ağır ve kötü bir kokuya neden olduğuna işaret ederek, "İş yerine gelen müşterilerimizi veya misafirlerimizi ağırlamaktan zorlanıyoruz. Aynı şeyleri sürekli müşteriden duymaktan sıkıldık, yetkililerden yardım ve buna çözüm bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Koku nedeniyle hastalık bile kapabiliriz"

Sanayi'de çalışan Serhat Erben de atılan kemikleri köpeklerin yemediğini belirterek, şunları ifade etti:

"Burası doluydu, bugün temizlediler. Bu kemiklerin çevreye rahatsızlık vermekten ziyade kokusu iş yerimizin içine kadar geliyor, müşterimiz, çalışanımız rahatsız oluyor. Koku nedeniyle hastalık bile kapabiliriz. Sabahleyin içeri girdiğimizde köpekler bize saldırmaya çalışıyor. Bunu belediyeye birkaç kez söyledik, ilgilenmediler. Belediye (ekipleri) geliyor, bakmadan, yolu, çevreyi düzenleyip bir daha geri gidiyorlar. Biz bundan çok rahatsızız. Buna çözüm bulmaları lazım."

Esnaf Atabey Kaya ise buradaki bir köpeğin çalışan arkadaşlarının çocuğuna saldırdığını anlatarak, duruma tepki gösterdi.