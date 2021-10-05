Esenyurt'ta 'Çocuk Gürültüsü' nedeniyle iki komşusunu öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika

ESENYURT'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın'ın 2 kez müebbet hapsi ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Akın Aydın SEGBİS ile katılırken maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'un ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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