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Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi - Son Dakika

Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

02.11.2021 13:33

Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi Müşteki kadın olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanıyla duruşmaya katıldı Sanık yakınları müştekiye "Bu burada kalmayacak" dedi Esenyurt'ta kendisinden ayrılmak isteyen eşi Pakize İmer'i bıçaklayarak yaralayan ve...

Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

Müşteki kadın olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanıyla duruşmaya katıldı

Sanık yakınları müştekiye "Bu burada kalmayacak" dedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kendisinden ayrılmak isteyen eşi Pakize İmer'i bıçaklayarak yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Orhan İmer hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık İmer'in 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Müşteki Pakize İmer karar duruşmasına olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanıyla katıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakınları müşteki İmer'e "Mutlu musun? Bu burada kalmayacak" dedi.

Esenyurt'ta 22 Mart tarihinde Pakize İmer ayrılmak istediği eşi Orhan İmer tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Orhan İmer'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık İmer ilk duruşmada yaptığı savunmasında öldürme amacının olmadığını söyleyerek "Eşimi seviyorum, özür diliyorum" demişti. Bugün 3. celsesi görülen davada karar açıklandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Orhan İmer SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, müşteki Pakize İmer duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Son sözü sorulan sanık Orhan İmer "Ben eşime sesleniyorum. Vicdanı el veriyorsa adaletin verdiği cezaya razıyım" dedi.

"Bu burada kalmayacak"

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Orhan İmer'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakınları müşteki Pakize İmer'e "Mutlu musun ? Bu burada kalmayacak" dedi.

"Bana 3-5 yıl yatarım çıkarım bana bir şey olmaz demişti"

Adliye önünde konuşan Pakize İmer karardan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek "Adalet yerini buldu. Bana 3-5 yıl yatarım çıkarım bana bir şey olmaz demişti ama 3-5 yıl yatmayacak. Adalete inandım ve güvendim ve bugün kazandım" dedi.

Müşteki İmer bıçak kesikleri olan kabanını hala giydiğini söyledi

Olay günü giydiği bıçak kesikleri olan kabanı hala giydiğini söyleyen müşteki İmer "Ben bunu hala giyiyorum. Bunu giydikçe ona olan öfkem aklımdan çıkmıyor. Ailesinin yaptığı konuşmayı da duydunuz. Ben bundan dolayı da korkuyorum. Ben bundan sonrası için de korkuyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. Sanığın ailesi beni tehdit etti kaç kez" şeklinde konuştu.

Öte yandan, müşteki kadın, sanık Orhan İmer'in kendisine cezaevinden gönderdiği mektubu da gösterdi. Mektupta sanığın "Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünyam değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var" yazdığı görüldü.

Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi
Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi
Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi
Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi
Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

Esenyurt, 22 Mart, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta eşini bıçaklayan sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi - Son Dakika
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