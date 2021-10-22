ESENYURT'TA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; KALDIRIMDAKİLER SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA SES GELDİ"

Yaşanan kazayı anlatan Yasin Ünal, "Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.