ESENYURT'TA İŞ YERİNİ BASAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ESENYURT'ta internet üzerinden satış yapan iş yerini alacak verecek meselesi yüzünden basan ve 3 çalışanı rehin alan Soner K. "Silahla hürriyeti tehdit" suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eski iş yerinin üç gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan Soner K. iş yerini bastı. O anlarda işyerinde bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi, öfkeli kişiden korunmak için kendilerini bir odaya kilitleyerek camdan yardım istedi. Yardım seslerini duyan vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, iş yerini basan Soner K. ile konuşarak rehineleri itfaiye merdiveni ile pencereden kurtardı. İş yerinin kapısına ofisteki eşyaları dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen

Soner K., alacaklı olduğunu ifade ettiği patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi. Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşarak içeri giren polis ekipleri içerdeki Soner K.'yı ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan Soner K., özel harekat polislerinin operasyonu ile gözaltına alınarak karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Soner K. sevk edildiği adliyede "Silahla hürriyeti tehdit" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.