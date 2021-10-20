Esenyurt'ta kadın sürücüyü darbeden motosikletli tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta, trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Piri Reis Mahallesi'nde, 18 Ekim'de, D-100 yan yolda otomobiliyle seyreden Sühendan K, motosiklet sürücüsü Mehmet Salim B. ile trafikte tartıştıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girdi. Aracı takip eden motosiklet sürücüsü, arabadan indiği sırada kadın sürücüye saldırdı.

Akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar olaya müdahale ederken, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet Salim B. de gözaltına alındı.

Sühendan K, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Mağdur ve şüphelinin ifadelerinde, trafikte tartıştıkları ve birbirlerini el kol harekete yapmakla suçladıkları, benzinlikte araçlarından indikleri sırada da olayın meydana geldiğini söyledikleri belirtildi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli Mehmet Salim B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin kadın sürücüyü darp etme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Akaryakıt istasyonunu işleten Abdurrahim Çevik, kadını takip eden motosikletlinin kaskıyla kafa atarak darbettiğini belirterek, "Kadının yüzünden kan akıyordu. Darp eden kişi de 'Kadın olduğunu bilseydim, vurmazdım' diyordu. Haksızlık yapmaman için kadın olması mı gerekiyor?" ifadelerini kullandı.