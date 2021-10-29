Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta sanayi fabrikasında bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. İçerde bir kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.