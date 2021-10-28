Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen araçlar, yayalara zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolundaki yaya kaldırımında ilerleyen bazı araçlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

TEM bağlantı yolunun Hadımköy gişeleri istikametinde bulunan yaya kaldırımının, trafiğin yoğunlaştığı saatlerde sürücüler tarafından kullanılmasından şikayetçi olan vatandaşlar yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

Vatandaşlardan Cafer Şahinsoy, kaldırımı kullanan araçlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Hakkım olan kaldırımın en uç noktasından gidiyorum ki arkadan gelen bir araç bana çarpmasın." dedi.

Yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını isteyen Şahinsoy, kaldırımı kullanan araçlara ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Okula giderken canımı verebilirdim"

Lise öğrencisi Mehmet Kadir Yılmaz da araçların sürekli kaldırımı kullandığını söyledi.

Motosikletlerin de aynı şekilde kaldırımdan gittiklerini aktaran Yılmaz, "Geçen gün bir servisçi yüzünden az kalsın aşağı yuvarlanacaktım. Sürekli buradan gelip geçiyorlar ama burayı insanların ve bisikletlilerin kullanması gerekiyor. Burası taksilerin, servislerin ya da araçların yolu değil. Bunlara çok dikkat edilmesini istiyorum. Yetkililerden de bir şey bekliyorum. Çünkü burası bizim yolumuz. Buradan okula giderken canımı verebilirdim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kaldırımı okula giderken kullandığını ve burayı kullanan araçlar nedeniyle tedirginlik duyduğunu aktararak, "Büyüklerimden anlayış bekliyorum. Bunları göz önünde bulundurmaları lazım." diye konuştu.

Bu arada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, araçların kaldırıma çıkmalarını engellemek için düzenleme yapılmasını isteyen yazı gönderdiği öğrenildi.