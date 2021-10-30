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Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası - Son Dakika

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

30.10.2021 08:37
Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası Esenyurt'ta kapalı Pazar alanında pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası polisin araya girmesiyle son buldu.

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

İSTANBUL - Esenyurt'ta kapalı Pazar alanında pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada pazarcılar birbirine tahta kasaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Akevler Mahallesi'nde bulunan kapalı Pazar alanında meydana geldi. İddia göre, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi. Pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı. Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası - Son Dakika
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