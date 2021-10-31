Esenyurt'ta sahte parayla esnafı dolandırmaya çalışan kadın yakalanınca kaldırım taşıyla saldırdı - Son Dakika

ESENYURT'ta bir tuhafiyede dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya çalıştı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, bir tuhafiyeye gelen 3 kadın sahte parayı uzattığı esnaftan tepki gördü. Şüpheli kadınlar ve esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sokağa taşındı. Kadınlara diğer esnaf da tepki gösterdi. Yaşanan arbede anlarında kadınlardan biri esnafa kaldırım taşı ile vurmaya çalıştı. Dolandırıcılık şüphelileri, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan arbede anları güvenlik kameralarına yansıdı.