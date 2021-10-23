Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Güzelyurt Mahallesi 2128'nci sokakta bir sitenin otoparkında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.