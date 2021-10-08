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Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi

08.10.2021 10:23

Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi Esenyurt'ta sarı terör yine vatandaşlara zor anlar yaşattı Esenyurt'ta aynı gün içerisinde çekilen iki görüntüde vatandaşların mağduriyeti kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi

Esenyurt'ta sarı terör yine vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aynı gün içerisinde çekilen iki görüntüde vatandaşların mağduriyeti kameralara yansıdı. İlk görüntüde yoğun trafik olduğu gerekçesiyle yolcuyu indirmeye çalışan taksici, inmek istemeyen ve video çeken yolcuya fiziki ve sözlü tacizde bulundu. İkinci görüntüde ise, yolcunun gideceği mesafeyi beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu söyleyerek yolcuları almadığı görüldü.

Son günlerde sıkça karşılaştığımız taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. Esenyurt'ta aynı gün içerisinde yaşanan iki olayda, taksicilerin vatandaşlara yaşatmış olduğu mağduriyet kameralara yansıdı. İlk görüntüde Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye gitmek için taksiye binen bir üniversite öğrencisi, kısa mesafe gideceği için taksiden indirilmeye çalışıldığı görünüldü. Görüntülerin devamında taksiciye tepki göstermek için telefonu ile video çeken genç, taksici tarafında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İkinci görüntüde ise bir vatandaşın gideceği mesafeyi beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu söyleyerek yolcuyu almak istemediği görüldü. Duruma sinirlenen vatandaş ise taksiciye bağırarak tepkisini gösterdi.

"Ben istediğim yolcuyu alırım, istemediğimi almam"

Taksicinin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Burak Can L., "Ben evimden çıkarak bir taksiye bindim. Bir arkadaşımı alıp Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye gitmek istiyordum. İlk önce taksici beni arabaya davet etti ve yolda nereye gideceğimi sordu. Gideceğim mesafeyi beğenmeyince ise bana çok trafik olduğunu ve oraya uğramayacağını söyledi. Bende 'neden gidemeyeceksin ki her yerde trafik var, ben bindim artık gitmeni istiyorum' dedim. Bu sözlerime sinirlenen taksici ben istediğim yolcuyu alırım, istemediğimi almam diyerek bana bağırmaya başladı. Bir süre beni taksici küfürler ile sözlü taciz edince bende duruma tepki göstermek için telefonum ile video çekmeye başladım. Bir süre videoya çektiğimi görünce sustu ve arabadan indi. Video çektiğim için bana bir şey yapabileceği aklıma gelmezdi fakat bir süre sonra arabanın kapısını açarak zorla elimden telefonumu aldı. Daha sonra beni taksiden indirmedi, zorla beni içeride tuttu. Gitmem gerektiğini söyledim ama söylediklerime aldırmadı. İçeride bulunduğum süreçte bana bağırıyordu. Beni 'O videoyu sileceksin, benimle uğraşma seninle çok kötü uğraşırım' diyerek o süreçte tehdit ediyordu. Sonra çevredeki vatandaşlar bana yardıma geldi ve diğer kapıdan inerek bir bakkala girdim. Peşimden geldi ve orada da tehditlerine devam etti. Bende artık dayanamayarak polisi aradım ve biraz panikleyerek ve taksiye binip gitti. Artık taksicilerin bu şekilde vatandaşlara sorun oluşturması çok kötü bir hal aldı yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini istiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi

Üniversite, Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika


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