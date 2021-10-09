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Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

09.10.2021 11:44

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada Esenyurt'ta bir vatandaş suçüstü yakaladığı hırsızı yarı çıplak kovaladı Esenyurt'ta kar maskeli bir şahsın arabadan eşya çaldığını fark eden vatandaş, yarı çıplak şekilde hırsızı kovaladı.

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta bir vatandaş suçüstü yakaladığı hırsızı yarı çıplak kovaladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kar maskeli bir şahsın arabadan eşya çaldığını fark eden vatandaş, yarı çıplak şekilde hırsızı kovaladı. Kaçan hırsızı sokağın başında yakalayan Emir Kurt Toprak hırsızın çaldığı eşyaları geri aldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir kağıt toplayıcısı içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi. Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı. Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı. Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı. Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"15 saniyede kapıyı açtı"

Yaşadığı olayı anlatan Emir Kurt Toprak, "Hırsız sokağın aşağısından geliyor ve gelir gelmez arabaların içlerini kontrol ediyor. Daha sonra gözüne amcamın arabasını kestiriyor ve karton topladığı arabasını sokağın başına getiriyor. Hırsız tanınmamak için ise kamera kayıtlarında da göründüğü şekilde üzere kar maskesini hiç çıkartmıyor. Arabanın yanına gelerek tornavida ile kapıyı açıyor. Adam kapı açma konusunda uzman olmuş zaten, kolay kolay açılabilecek bir şey değil, kilidi açması 15 saniye sürüyor. Sonra ise kapıyı açar açmaz içeride para edecek ne kadar ağır eşya varsa alıp yere koyuyor. Hırsız en sonunda kapıyı kapatınca arabanın alarmı çalmaya başladı. Tabi sesi duyunca cama çıktım hemen ve adama bağırmaya başladım. Benim sesimi duyunca eline aldığı eşyalar ile kaçmaya başladı. Bende hemen peşinden koşmaya başladım ve sokağın başında adamı yakaladım. Tabi olayın heyecanı ile çok müsait olmayan bir şekilde çıktığım için eşyaları aldıktan sonra adamı bırakmak zorunda kaldım. Adamda olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada - Son Dakika
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