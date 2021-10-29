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Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

29.10.2021 01:03
Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.

İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden 20 itfaiye takımı olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada mahsur kalan olup olmadığı araştırılırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olarak olay yerine geldi.

Polis, güvenlik önlemi alarak, vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.

Osmangazi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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