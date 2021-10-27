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Komşularını öldüren karı-kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Komşularını öldüren karı-kocanın yargılanmasına devam edildi

27.10.2021 12:18
Komşularını öldüren karı-kocanın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta komşuları Süleyman Akbaba'yı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan karı-koca ile 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Esenyurt'ta komşuları Süleyman Akbaba'yı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan karı-koca ile 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan ve eşi Nubar Aslan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanık Alpaslan Aslan'ın kardeşi Neşe Aslan, evlerine geldiğinde sanık Nubar Aslan'ın kendisini banyoya kilitleyerek telefonda konuştuğunu söyleyerek, "Kardeşinin kaçtığını, bunu kimseye söyleyemediğini, o sebeple telefonla konuştuğunu söyledi. Sanıklar çocuklarını sürekli bize getiriyorlardı." dedi.

Olay tarihinde misafirliğe gelen sanıkların çocukları bırakıp gittiklerini dile getiren Neşe Aslan, o gün herhangi bir şeyden şüphelenmediklerini, olayları televizyonda gördüklerini söyledi.

Söz verilen sanık Nubar Aslan, eşinin kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini, boşanma davası açtığını ve çocuklarını almak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Benim kaybedecek başka bir şeyim kalmadı. Tüm bildiklerimi anlatmak istiyorum. Olay gecesi mutfak dolabının içinde maktulün bana verdiği telefon vardı. Diğer sanıkla otururken telefondan ses geldi. Bunun üzerine eşim 'Nereden ses geliyor?' diyerek telefonu arayarak buldu. Daha sonrasında beni dövüp tehdit etti, boğazıma bıçak dayadı. Maktulü eve çağırmamı istedi ve ona mesaj attı. Telefona kulaklık takıp, kulaklığın birini bana verdi ve diğerini kendisi taktı. Tehdit etmeye devam etti. Maktulle konuşurken eve çağırdım, nerede olduğunu sordum, 'Yoldayım eve geliyorum.' dedi. Eve çıkmadan uğramasını istedim. Alpaslan'ın nerede olduğunu sordu, ben de kayınbiraderimin evinde olduğunu ve beni oradan aradığını söyledim. Aslında o dönem telefonum bozuktu. Böyle söyleyerek, maktule eşimin yanımda olduğuna dair ipucu vermek istedim, ancak anlamadı."

Yaklaşık 20 dakika sonra maktulün geldiğini, etrafı toparlamak için salondan ayrılınca eşinin kendisini kolundan tutarak aşağıya komşuya gönderdiğini anlatan Nubar Aslan, bir saat sonra eşinin kendisini çağırması üzerine eve çıktığını anlattı.

Salondan kokular geldiğini, halının toparlanmış halde olduğunu, yerde çöp poşetleri ve kan gördüğünü dile getiren Nubar Arslan, şunları anlattı:

"Ne yaptığını sorunca, bana saldırarak 'Ya susacaksın ya da seni de öldüreceğim.' dedi. Çaresizce dediklerini yaptım. Ceset parçalara ayrılmıştı. Ertesi sabah 10 gibi Alpaslan evden çıktı. Araç kiralayarak geleceğini söyledi. Çantalarla birlikte geldi. Poşetleri çantalara koydu. Çantaları arabaya koydu, beni arabaya bindirdi. Boş araziye götürdü. Beni de öldürecekti. Ağaçlık alanda poşetleri bıraktı. Eve geldiğimizde 'Yukarı çık, evi temizle, çocukları alıp geleceğim.' dedi. Beni tehdit etti. 4 gün boyunca beni yanından ayırmadı. Ailemi öldürmekle tehdit etti."

Nubar Aslan, daha önceki savunmasını eşinin yönlendirmesiyle yaptığını söyledi.

Alpaslan Aslan da boşanma davası açtığı için eşinin aleyhine ifade verdiğini belirtti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğu anlatılıyor.

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı, maktul eve girdikten sonra önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu anlatılan iddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği, Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği kaydediliyor.

İddianamede diğer sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri belirtilerek, sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Alpaslan Aslan, Cep Telefonu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşularını öldüren karı-kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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