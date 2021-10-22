Esenyurtlu çocuklara kukla tiyatrosu yapan çocukların büyük beğenisini kazandı - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde salonu dolduran çocukların ilgiyle izlediği kuklalar, tiyatro eğitmenlerinin elinde can buldu. Eğitici ve öğretici bilgilerle harmanlanan gösteride, kuklalar çeşitli taklitler ve kelime oyunlarıyla çocukları gülmekten kırıp geçirdi.

"KUKLA GÖSTERİLERİMİZİ YÜZ YÜZE YAPMAK BİZİ COŞKULANDIRDI"

Pandemi ile birlikte kültür ve sanat etkinliklerini dijital ortamda devam ettiren Esenyurt Belediyesi, okulların açılması ile beraber etkinlikleri sosyal mesafe kurallarına uyarak yüz yüze yapmaya başladı. Tiyatrodan uzak kaldıkları için üzgün olduğunu ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gizem Kargin, kukla tiyatrosunu öğrencileri ile buluşturmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Kargin "Uzun bir süredir pandemi dolayısıyla çocuklarla ortak bir mekânda buluşamadık. Kış boyunca da online olarak kukla gösterilerimize devam etmiştik ama bugün kukla gösterilerimizi yüz yüze yapmak bizi coşkulandırdı" diye konuştu.

"ONLAR MUTLU OLUNCA BİZ DAHA DA MUTLU OLDUK"

Esenyurt Belediyesi'nde Tiyatro Eğitmeni olan Erdem Aksu da "Onlar mutlu olunca biz daha da mutlu olduk" dedi. Aksu, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çocuklar pandemi sürecinde çok sıkılmışlardı, biz de onlarla beraber belediye tiyatrosunun kursu olarak burada çalışmalara başladık. Birkaç hocamız daha var, onlarla beraber kukla yapmak istedik. Hep beraber geldik gösterimizi yaptık, çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu olunca biz daha da mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Çocuklarının Yaratıcı Drama kursunda hem yeni şeyler öğrendiğini hem de eğlendiğini belirten Elif Güven ise, "Bu tiyatro, Drama kursu sağ olsun hocalarımız, belediyemizin böyle bir katkısı olması, çocuklar için büyük bir avantaj oldu. Severek geliyorlar, umarım bunun gibi birçok proje olur bundan sonra da çünkü gerçekten eğitici. Çocuklar hem eğleniyor hem de pandemi dönemini güzel geçiriyor. Yaşa göre ayarlamış gruplar var. Benim 2 evladım var, birisi saat 1'de geliyor biri de 3'ten sonra. Severek geliyorlar. Çocuklar için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.