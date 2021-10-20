Esenyurtlu gençler spor akademisi ile hayallerine ulaştı - Son Dakika

Esenyurtlu gençler spor akademisi ile hayallerine ulaştı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Spor Akademisi, yüzde yüz başarı elde etti. Spor akademisinde, BESYO, Bekçilik, Polislik ve Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavlarına hazırlanan 70 kişi, Esenyurt Belediyesi'nin desteği ile hayallerine ulaştı.

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt döneminde sağlık, sosyal yardım, kadınlar, özel çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında kurulan Spor Akademisi, ilçedeki gençleri beden eğitimi öğretmenliği, spor yüksekokulları, spor bilimleri, bekçilik, polislik gibi fiziksel yeterlilik şartı olan mesleklerin sınavlarına hazırladı. Pandemi koşullarında hizmet veren akademi, 70 öğrenciye istedikleri alanda ücretsiz kurs verdi. Esenyurt Belediyesi'nin desteği ile zorlu parkur eğitimlerinin ardından yüzde yüz başarı elde eden gençler hayallerine kavuştu.

70 kişi hayaline kavuştu

Pandemi sürecinde sınırlı sayıda öğrenciye kısıtlı sürede hizmet vermelerine rağmen 70 öğrencinin tamamının meslek ve bölüm hedeflerine ulaştığını ifade eden antrenör Serken Haman, "Esenyurtlu gençleri hayallerine kavuşturduk" dedi.

Öğrencilere verilen eğitimleri anlatan Antrenör Haman şöyle konuştu: "Burada adaylarımızı bilimsel ve profesyonel bir şekilde sınavlarına hazırlıyoruz. Polislikler için çeviklik, sürat, genel antrenman ve kuvvet çalıştık. Beden eğitimi sporu yüksek okulları hazırlık kursumuzda ise voleybol, hentbol, futbol, basketbol, genel kuvvet ve genel kondisyon çalıştık. Üniversitelerin istediği fiziksel yeterlilik sınavlarını özel olarak çalıştık. Hedeflerimiz daha büyüktü. Pandemiden dolayı kontenjan ve süre kısıtlı uygulandı. Bu durumu akademik antrenörlerle, antrenman planlaması ve periyotlaması ile destekleyerek ve Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, Esenyurtlu gençlerimizi hayallerine yüzde yüz oranında kavuşturduk."

"Bu akademi beni hayallerime kavuşturdu"

Spor Akademisi'yle, öğretmenleri sayesinde tanıştığını belirten Deniz Çelik, şöyle devam etti: "Benim hayallerimden biri Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne gitmekti. Bu akademi beni hayallerime kavuşturdu. Sınavlarda hem kendi ilçenizi temsil ediyorsunuz hem de hayallerinize kavuşuyorsunuz. Bin, 2 bin kişinin arasından 20 kişiyi seçiyorlar. Sınavlarda ilk 20 kişi arasına girmeye hak kazandım. Bu akademi sayesinde ben şu anda hayallerime kavuşmuş üniversite öğrencisiyim, okumaktayım. Şu ana kadar bana destek olan anneme, babama, hocalarıma, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kütüphanesinde de çalıştım, spor merkezlerine de çok gittim. Her şey için teşekkür ederim."

"Çok zor eğitimlerden geçtik"

Başarısını çok çalışmaya ve antrenörlerinin yönlendirmesine borçlu olduğunu dile getiren Sabiha Küçükyavuz ise, "Birinci sınıf öğrencisiyim. Antrenörlük bölümünü okuyorum. Çok zor eğitimlerden geçtik. Yaklaşık 8-9 ay boyunca antrenmanlara katıldık. Hentbol, voleybol, basketbol, futbol branşlarında çalıştık. Hocalarımın desteğiyle bölümü kazandım. Onlar yönlendirdi, hayallerime ulaştım" dedi.

Esenyurt Belediyesinin desteği ile kazanan öğrencilerden Osman Özer de "Üniversite hayallerimden biri bu mesleği okumaktı. Üniversitenin sınavlarına göre antrenmanlar, özel antrenmanlar yaptık. Çok şükür ben de hayalim olan yeri kazandım. Haliç Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu okuyorum" şeklinde konuştu.

Antrenör Aydın: "hayalleri için geleceğe yürüyenlere destek olmaya devam edeceğiz"

Akademik kadrolarını büyütüp Esenyurtlu gençlerin hayallerine kavuşması için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen antrenör Cihan Aydın, "Akademik kadromuzu daha genişleterek büyük hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Haftanın altı günü, günde 4-5 saat arasında değişen antrenman süreçlerimiz oldu. Teknik boyutta çalışmalarımızı sürdürdük. Beceri ve koordinasyon anlamında kendimizi ilerletmeye gayret gösterdik. Pandemi sürecinde olmasına rağmen çok yoğun bir talep aldık. Herkesin sağlığını düşünmek zorunda olduğumuzdan sınırlı sayıda öğrenci, sporcu alabildik. Bu sene yetmiş kişi aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirler alarak pandeminin de seyrine göre bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Bu yaşam stresinin ortasında onlara destek çıkabildiğimizi düşünüyorum. Onlar da bunun mutluluğunu ve rahatlığını yaşadılar. Bu sayede başarılarına ulaştıkları için onlar da bunun bilincindeler. Yürüdükleri yolda yardımcı olduk. Hepsi çok mutlu, çok memnun. Başkan'ımızla buluştuklarında da tek tek teşekkürlerini ilettiler. Bu sene ilk defa Spor Akademisi kurmamıza rağmen çok iyi, büyük bir başarı yakaladık. Kursumuza katılan yetmiş kişinin tamamı bu kurs ve belediyemizin onlara verdiği destekle istedikleri yerlere, burası çok önemli; 'Kendi istedikleri yerlere' yerleştiler. Bizler burada hayalleri için geleceğe yürüyenlere destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.