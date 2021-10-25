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Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti - Son Dakika

Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti

25.10.2021 21:57

Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti Kayseri'de intihar girişimi, kafasına sıkan adam ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşine barışma teklifi yapan adam, olumsuz cevap alınca kafasına sıktı.

Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti

Kayseri'de intihar girişimi, kafasına sıkan adam ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşine barışma teklifi yapan adam, olumsuz cevap alınca kafasına sıktı. Ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahalllesi Müderris Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.Ç. barışmak için eşiyle buluştu. Bir süre sokak üzerinde eşiyle konuşan B.Ç., eşinden olumsuz cevap aldı. Sokak üzerinde bulunan bir binanın arka bahçesine giden B.Ç., burada yanındaki silah ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan B.Ç., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti
Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti
Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti
Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti

Kayseri, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi barışma teklifini reddeden adam kendi kafasına ateş etti - Son Dakika
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