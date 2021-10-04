Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenleri bulunmuş ve baş şüpheli olan baba Turgay Mert ise polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli baba Turgay Mert'in, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARKASINDA 7 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI

Turgay Mert'in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununu olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye'de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Mert'in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı, notta meslekte mobbing gördüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden bunalıma girdiğini yazdığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre öte yandan Mert'in oğlu Ali ile birlikte yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba-oğulun birlikte arabanın üstünde mutlu bir şekilde yemek yediği görülüyor.