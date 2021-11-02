17 yıllık kocasını böbreğiyle hayata bağladı - Son Dakika

AYDIN'da yaşayan inşaat işçisi Ahmet Arslan'a (39) iki çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Hatice Arslan (39), bir böbreğini vererek can oldu. Sağlığına kavuşan Arslan, "Eşim, bana yeni bir hayat bahşetti" dedi.

İnşaat işçisi Ahmet Arslan, 12 yaşındayken yakalandığı, ailesinde genetik olan böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır çalışamıyor. Doktorlar, Arslan'a böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine 2 çocuk annesi Hatice Arslan, 17 yıllık eşi Ahmet Arslan'a böbreğinin birini vermek istedi. Ahmet Arslan, eşinin tek böbrekle yaşamına devam etmesine gönlü razı olmadığı için ilk etapta bunu kabul etmedi ancak, rahatsızlığının daha da ilerlemesi, eşinin de ısrarı üzerine böbrek nakline razı oldu. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucu Hatice Arslan'ın böbreğinin eşiyle uyumlu olduğu belirlendi. Ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, geçen 27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla Hatice Arslan'ın alınan böbreğinin teki eşine nakledildi.