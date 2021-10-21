Üye Girişi
EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ

21.10.2021 10:41

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp, 104 yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Feyzo Duran (25) hakkında 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar...

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp, 104 yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Feyzo Duran (25) hakkında 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar hapsi istendi. İddianamede, Feyzo Duran'ın yaraladığı Aysel Perkgün'ün başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi.

Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu

104 BIÇAK DARBESİNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran'ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün'ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin 'kasten yaralama' suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ
EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ
EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ
EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ

Uyuşturucu, 30 Ağustos, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi 10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık

Son Dakika Haberleri
10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu         
10:27
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: EŞİNİ 104 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SANIĞA 20 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement