Eşini benzinle yakmaya çalışan kişi hakkında müebbet hapis istemi

Tekirdağ'da eşini benzinle yakmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ'da eşini benzinle yakmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanık Ekrem A. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "Tasarlayarak, canavarca kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Hacıköy Mahallesi'nde 29 Mart'ta Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında tartışma çıkmıştı. Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe vermişti. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçmıştı. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürümüş ve bir otomobili durdurarak yardım istemişti. Ayşe A, otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ekrem A. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Eşini benzinle yakmaya çalışan kişi hakkında müebbet hapis istemi - Son Dakika

Son Dakika

Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı