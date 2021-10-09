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EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

09.10.2021 10:46
EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Yahya Y. (52), markette tartıştığı eşi Gönül Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Yahya Y. (52), markette tartıştığı eşi Gönül Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedaviye alınan Yahya Y.'nin, marketten kanlar içinde emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu. Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan eşini öldürüp, intihara kalkışan Yahya Y.'nin marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12 YIL ÖNCE BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Yahya Y., 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.

İntihar, Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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