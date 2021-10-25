Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı

-Eşi Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran hapishanesinden serbest bırakılması için kampanya yürüten Richard Ratcliffe'nin hazırladığı pankartlar, boyadığı taşlar, hazırladığı afişler Richard Ratcliffe ile röportaj LONDRA - Eşi Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran hapishanesinden serbest bırakılması...

-Eşi Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran hapishanesinden serbest bırakılması için kampanya yürüten Richard Ratcliffe'nin hazırladığı pankartlar, boyadığı taşlar, hazırladığı afişler Richard Ratcliffe ile röportaj LONDRA - Eşi Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran hapishanesinden serbest bırakılması için kampanya yürüten Richard Ratcliffe, hükümet yetkililerini duruma müdahale etmeye çağırarak dışişleri bakanlığı ofisi yakınında ikinci kez açlık grevine başladı. İran'da 2016'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Mart ayında serbest bırakılan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl daha hapis cezası verilmişti.

Röportaj, Hükümet, İran, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı - Son Dakika

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