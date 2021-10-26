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Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı - Son Dakika

Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı

26.10.2021 11:19

İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, 2016'dan bu yana İran'da tutulan eşinin serbest bırakılması için açlık grevi başlattı ve İngiliz hükümetini bu süreçte yeterince çaba göstermemekle suçladı.

İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, 2016'dan bu yana İran'da tutulan eşinin serbest bırakılması için açlık grevi başlattı ve İngiliz hükümetini bu süreçte yeterince çaba göstermemekle suçladı.

Ratcliffe, casusluk suçlamasıyla 5 yıldan fazla süredir İran'da tutulan eşinin aldığı ikinci cezaya itirazının kabul edilmemesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini ve İngiliz hükümetinden taleplerini AA muhabirine anlattı.

Eşinin serbest bırakılması için daha önce İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde açlık grevi düzenlediğini hatırlatan Ratcliffe, "Bu kez İngiliz hükümeti (eşinin serbest bırakılması için) yeterince çaba göstermediğine dikkati çekmek için açlık grevine başladım." dedi.

Ratcliffe, eşinin aldığı ikinci cezaya yaptığı itirazın geçen hafta sonu reddedilmesiyle yakında hapse gireceğini belirterek, "Burada olmamın bir nedeni sadece bunun durdurulması gerektiğini söylemek için acil bir eylem. Hapishaneye geri dönmesini istemiyorum, hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

"Nazanin mahkum değil, rehine"

İngiliz hükümetinin, çifte vatandaş olan eşinin davasıyla ilgilenme politikasının işe yaramadığını söyleyen Ratcliffe, 5 buçuk yıldır müzakere edildiğini ancak herhangi bir sonuç alınmadığını anlattı.

Ratcliffe, "Nazanin'le ve başkalarıyla sadece oyun oynuyorlar. Talepler, açıkçası İngiliz hükümeti Nazanin'i tek başına eve getiremez. İran hükümetine ihtiyaç duyan bir durum, tamamen onların (İngiliz hükümetinin) kontrolünde değil ancak yapabilecekleri şeyler var." diye konuştu.

İngiltere'nin İran'a olan 400 milyon sterlinlik borcuna atıfta bulunan Ratcliffe, İngiliz hükümetinin, failin cezalandırılması için Nazanin'in "mahkum değil, rehine olduğunu kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

Ratcliffe, "Hükümetin davamızı çözmesi için yapabileceği tek şey, içinden geçtiği borcu kapatabilmesidir. Yeni Dışişleri Bakanı'na (Liz Truss) dedim ve selefine demiştim ki eğer o parayı ödemezseniz Nazanin eve gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Kızım annesinin ne zaman eve geleceğini soruyor"

Ratcliffe, açlık grevi başlattıktan sonra bazı İngiliz milletvekillerinin kendisini ziyaret ederek, iyi dilekte bulunduğunu ve kendisiyle dayanışma sergilediğini dile getirdi.

Richard Ratcliffe, "Fakat hükümetten hiçbir üye gelmedi. Ancak bugün parlamentoda bu konuyla ilgili acil bir soru olacak. Bir milletvekilimiz soru soracak, bakan cevap vermek zorunda kalacak. Ne diyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ratcliffe, yıllardır annesinden ayrı olan 7 buçuk yaşındaki kızları Gabriela'nın bu hikayenin gölgesinde büyüdüğünü belirterek, kızlarının sürekli annesinin ne zaman eve geleceğini sorduğunu aktardı.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016 yılında tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı daha sonra temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı
Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı
Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı
Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı

England, Mahkum, İran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin İran hapishanesinden serbest bırakılması için ikinci kez açlık grevine başladı - Son Dakika
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