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Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı - Son Dakika

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı

07.10.2021 19:40

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı -Kozan Kalesi'nden kendisini atmak isteyen genci polisler ekipleri 1 saatlik uğraşın ardından ikna ederek hastaneye götürdü Adana'da, eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıkan adamı polis ekipleri 1 saatlik...

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı

-Kozan Kalesi'nden kendisini atmak isteyen genci polisler ekipleri 1 saatlik uğraşın ardından ikna ederek hastaneye götürdü

ADANA - Adana'da, eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıkan adamı polis ekipleri 1 saatlik çabanın ardından ikna etti.

Alınan bilgiye göre, ailevi problemler yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren Fırat Arlı Adana'dan Kozan ilçesine gelerek bir arkadaşına Kozan Kalesinden helallik istediği videolu mesaj attı.

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri intihar girişiminde olan gencin bulunduğu yeri tespit ederek zorlu arazide 3 kilometrelik parkuru tırmandı.

Terör ve güvenlik şube polisleri sarp kayalıkta genci ikna etmek için konuştu. Sık sık uçurumun kenarına gelen genç yürekleri ağza getirdi. Polis, genci 1 saatlik çabanın ardından ikna ettikten sonra yakın arkadaşı ile birlikte sarp kayalıklardan indirdi.

Polisler ambulansa bindirdikleri gencin başından ayrılmadı. İkna çalışmasını takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Çimen ise polis ekiplerine telsizden teşekkür etti.

33 yaşındaki genç, sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı

Kozan Kalesi, İntihar, Polis, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesi'ne çıktı - Son Dakika
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