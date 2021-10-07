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Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı - Son Dakika

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı

07.10.2021 15:58
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için Kozan Kalesine çıkan adamı polis ekipleri 1 saatlik çabanın ardından ikna etti.

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için Kozan Kalesine çıkan adamı polis ekipleri 1 saatlik çabanın ardından ikna etti.

Alınan bilgiye göre, ailevi problemler yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren Fırat Arlı (33) Adana'dan Kozan ilçesine gelerek bir arkadaşına Kozan Kalesinden helallik istediği videolu mesaj attı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri intihar girişiminde olan gencin bulunduğu yeri tespit ederek zorlu arazide 3 kilometrelik parkuru tırmandı.

Terör ve güvenlik şube polisleri sarp kayalıkta genci ikna etmek için konuştu. Sık sık uçurumun kenarına gelen genç yürekleri ağza getirdi. Polis, genci 1 saatlik çabanın ardından ikna ettikten sonra yakın arkadaşı ile birlikte sarp kayalıklardan indirdi.

Polisler ambulansa bindirdikleri gencin başından ayrılmadı. İkna çalışmasını takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Çimen ise polis ekiplerine telsizden teşekkür etti.

33 yaşındaki genç, sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesine götürüldü. - ADANA

Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı
Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı

İntihar, Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştı, intihar etmek için Kozan Kalesine çıktı - Son Dakika


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