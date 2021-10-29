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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1) - Son Dakika

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1)

29.10.2021 12:01

Türk siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Türk siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğan Yılmaz, Avusturya Lisesinde başladığı ortaöğretimini İstanbul Erkek Lisesinde bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden 1971'de mezun olan Yılmaz, 1972-1974 arasında Almanya'da Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı.

Bu süreçte Berna Yılmaz ile evlenen Mesut Yılmaz'ın, Yavuz ve Hasan adlarında iki çocuğu oldu.

Kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerindeki çeşitli özel şirketlerde yöneticilik yapan Yılmaz, 1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu.

Aynı yıl kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçilen Yılmaz, Birinci Turgut Özal Hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevini üstlendi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı olan Yılmaz, bu dönemde Türkiye- Batı Almanya ve Türkiye- Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü.

29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçilen Yılmaz, ikinci Özal Hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988'den sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yapan Yılmaz, Yıldırım Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

Gensoru sonrası istifa

Anavatan Partisi'nin 15 Haziran 1991'de yapılan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Yılmaz'ın kurduğu hükümet, 5 Temmuz 1991'de TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı.

Yılmaz, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. Hükümette başbakan olarak görev yaptı.

28 Şubat sürecinde Meclis'te muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yılmaz, Demirel'in eski partisi DYP'den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirerek kurdurduğu ANAP-DSP-DTP koalisyonunda (ANASOL-D Hükümeti) 20 Haziran 1997'de üçüncü kez başbakan oldu.

Mesut Yılmaz, 25 Kasım 1998'de, CHP'nin, kendisi ve Devlet Bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti.

18 Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına uğramasına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alan Yılmaz, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

Bu süreçte Türkiye'de, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında "Anayasa fırlatma" olayı yaşandı.

Türkiye'yi büyük ekonomik krize sürükleyen bu olayın yaşandığı dönemde Başbakan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz, "Başbakan'a bu konuda destek vermek, siyasi bir sorumluluktur. Yapılan muamele tamamen haksızdır." ifadesini kullanmıştı.

Partisi baraj altında kalınca görevinden istifa etti

Yılmaz, 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin yüzde 5 oy oranı ile barajın altında kalması üzerine görevinden istifa etti.

Bu süreçte, TBMM tarafından, 13 Temmuz 2004'te Güneş Taner ile "Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesine uyduğu" iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilen Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.

23 Haziran 2006'ya kadar süren yargılama sonunda heyet, eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında "Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları" iddiasıyla açılan davadaki suçu "görevi kötüye kullanma" olarak kabul etti ve Şartla Salıverilme Yasası uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasını erteledi.

22 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Yılmaz, 2009'da Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye geçti.

Yılmaz, 15 Ocak 2011'de Namık Kemal Zeybek'in Genel Başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den istifa etti.

Uzun soluklu siyasi hayatının ardından sağlık sorunları yaşayan Yılmaz, 73 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 30 Ekim 2020'de yaşamını yitirdi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1)
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1)
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1)
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1)

Mesut Yılmaz, Başbakan, İstifa, Anap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti (1) - Son Dakika


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