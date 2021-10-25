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Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad, bölgenin önceden daha iyi yönetildiğini belirtti - Son Dakika

Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad, bölgenin önceden daha iyi yönetildiğini belirtti

25.10.2021 11:22
Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad, bölgenin önceden daha iyi yönetildiğini belirtti

Hindistan'da eski Cammu Keşmir Başbakanı Ghulam Nabi Azad, Cammu Keşmir'in yarı özerk statüsü elinden alınmadan önce daha iyi yönetildiğini belirtti.

Hindistan'da eski Cammu Keşmir Başbakanı Ghulam Nabi Azad, Cammu Keşmir'in yarı özerk statüsü elinden alınmadan önce daha iyi yönetildiğini belirtti.

Azad, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Cammu Keşmir'e ziyareti sırasında Hint haber ajansı Asia News International'e (ANI) açıklamalarda bulundu.

Azad, Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına ayırmasının ardından bölgede olumlu değişikliklerin olacağının söylendiğini belirtti.

O zamandan bu yana bölgede ne büyümenin sağlandığını ne de işsizlik sorununun çözüldüğünü ifade eden Azad, Cammu Keşmir'in yarı özerk statüsü elinden alınmadan önce daha iyi yönetildiğine işaret etti.

Hindistan İçişleri Bakanı Şah'ın Cammu Keşmir ziyareti

Cammu Keşmir'i ziyaret eden Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, buradaki insanlara "dostluk" elini uzatmaya geldiğini ifade ederek Hindistan hükümeti ve Başbakan Narendra Modi ile bölge halkı arasında daha yakın ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtmişti.

Hindistan ile Cammu Keşmir arasında iş birliğinin gelişmesini istediklerini kaydeden Şah, "Buradaki demokrasiyi güçlendirin. Keşmir'deki barışın bozulmasına izin vermeyeceğiz." demişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Süleyman Soylu, İşsizlik, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad, bölgenin önceden daha iyi yönetildiğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Cammu Keşmir Başbakanı Azad, bölgenin önceden daha iyi yönetildiğini belirtti - Son Dakika
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