Üye Girişi
Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacak - Son Dakika

Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacak

27.10.2021 16:16
Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası

Çorlu ilçesindeki Eski Ağır Ceza Mahkeme binasının "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacağı açıklandı.

Çorlu ilçesindeki Eski Ağır Ceza Mahkeme binasının "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacağı açıklandı.

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından hazırlanan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Çerkezköy TSO ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ortağı olduğu, "Üniversite-Sanayii El Ele Gençler Hazır Geleceğe" projesinin tanıtım toplantısı Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, Çerkezköy ve Çorlu Ticaret ve Sanayi odalarının üniversite ile birliktelik kurduğunu söyledi.

Mavi yakalı, beyaz yakalı, kalifiye eleman eksikliğini ortadan kaldırmak için bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu kurumlarımıza maddi destek veren kurum ise Trakya Kalkınma Ajansı'dır. Gayemiz üniversitemize yeni bir açılım sağlamak, sanayicilerimizin eleman ihtiyaçlarını giderebilecek bir faaliyette bulunmaktır. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yetkililerine, rektörümüze ve hocalarımıza, Kalkınma Ajansımıza, yeni bir atölye açacak olan TÜGVA yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Eğitimli, donanımlı, mevcut teknolojiyi geliştiren elemanların yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise mesleki eğitime kurum olarak önem verdiklerini ifade etti.

Projenin, istihdam garantili bir proje olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"18 aylık proje kapsamında eski Ağır Ceza Mahkeme binasını yenileyeceğiz ve burasını mesleki eğitim veren bir merkez haline getireceğiz. Lise ve meslek yüksekokulu mezunu genç 19-29 yaş grubu işsizler, Tekirdağ ili ve ilçelerindeki ortaöğretim ve ön lisans mezunu işsiz gençler projenin temel hedef grubudur. Projenin bu grubu hedef alma nedenlerinden biri, bölgedeki genç işsiz sayısının yüksekliğidir. Yenileyeceğimiz binada Mekatronik ve Otomasyon Atölyesi, CNC ve Talaşlı İmalat Atölyesi, Teknoloji ve Tasarım Atölyesi oluşturacağız. TÜGVA tarafından kurulacak İcathane Atölyesi ile gençlere kodlama ve robotik endüstriyel tasım eğitimi verilecek. Projenin oluşturulmasında emeği olan tüm kurumları ve çalışanlarını kutluyor ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de uygulama süresinin 18 ay olacağını ve projenin toplam bütçesinin de 1 milyon 800 bin lira olacağını dile getirdi.

Bu bütçenin 1 milyon 400 bin lirasının Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağını belirten Şahin, "Bu kapsamda, Çorlu ve çevresinde bir mesleği olmayan liseli ve meslek yüksekokullu gençlerin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleri ile yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Çorlu'da bulunan eski Ağır Ceza Mahkeme binası restore edilerek, atölyeler yapılacak ve atölyeler ekipman ile donatılacak" dedi.

Toplantıya Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TÜGVA İlçe Temsilcisi Mustafa Kelle de katıldı.

Trakya Bölgesi, Hisarcık, TÜGVA, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası 'Meslek Edindirme Eğitim Merkezi' olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı 15:45 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı 15:40 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:41 Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi         
16:16
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış         
15:42
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor         
15:37
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Bir ülkeyi ayağa kaldıran iğneli saldırgan tehlikesi sürüyor! Kadınlara Bir ülkeyi ayağa kaldıran iğneli saldırgan tehlikesi sürüyor! Kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
14:20
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement