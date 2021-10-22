Üye Girişi
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU - Son Dakika

ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU

22.10.2021 10:39

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından restore edilen eski cezaevi binası, 'Demokrasi Evi ve İbrahim Çiftçioğlu Kütüphanesi' olarak yeniden hizmete açıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından restore edilen eski cezaevi binası, 'Demokrasi Evi ve İbrahim Çiftçioğlu Kütüphanesi' olarak yeniden hizmete açıldı. Demokrasi Evi ile birlikte 22 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı adına aynı alanda yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' ile Sınırsızlık Meydanı'ndaki bir duvara yapılan 'Barış Heykeli'nin açılışı da yapıldı.

Açılış törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Ahmet Taner Kışlalı'nin kızı Dolunay Kışlalı Ediz, Demokrasi Evi'nde kurulan kütüphaneye 3 bin 257 kitap bağışında bulunan Ressam İbrahim Çiftçioğlu ve vatandaşlar katıldı. Datça'da 1885 yılında yapıldığı bilinen ve 1902- 2002 yılları arasında, 100 yıl süreyle cezaevi olarak hizmet veren binanın, bundan böyle kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Datçalı heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, Ahmet Taner Kışlalı Fikir Sağlığı Heykeli'nin açılışında konuşan Dolunay Kışlalı Ediz, Datça Belediyesi bize harika bir hediye verdi. Babam tavizsiz bir Kemalist idi. Kemalizmi şöyle ifade ederdi; Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür. Geleceğin öncülüğü bilimle, akılla, sanatla olabilir. Ölmeden kısa bir süre önce babama, 'şimdi sana bakanlık teklif edilse ne istersin' diye sormuştum. Kültür Bakanı olmak istediğini söylemişti. Çünkü, ancak ve ancak kültür ve sanatla sevgiyi büyütebiliriz dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında Ahmet Taner Kışlalı suikastının hemen ardından buradaki caddeye adının verildiğini belirterek, Bugün aynı yerde onun adına yaptırdığımız, fikir heykelini, Datça'nın kültür ve sanat dostları ile buluşturmayı heyecanını yaşıyorum dedi. Ahmet Taner Kışlalı fikir heykelinin açılışından sonra Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan Barış Heykeli ile Demokrasi Evi'nin açılışı yapıldı.

Başkan Uçar, buradaki konuşmasında ise 1885 yılında yapılan binanın 1902 ile 2002 yılları arasında cezaevi olarak hizmet verdiğini söyledi. Uçar, Cezaevi kapandıktan sonra imar planı içerisindeki yeşil alanda kalan bu özel mülkiyeti, belediye olarak kamulaştırma yaparak, Demokrasi Evi ve Sınırsızlık Meydanı olarak dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz dedi.

Uçar açılışın ardından, Dolunay Kışlalı Ediz, Ressam İbrahim Çiftçioğlu, Heykeltıraşlar Elbruz Denge ve Halil İbrahim Sever ile Demokrasi Evi'ne emeği geçenlere birer teşekkür plaketi verdi.

ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU
ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU

İbrahim Çiftçioğlu, Gürsel Uçar, Cezaevi, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü         
11:13
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
09:30
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement