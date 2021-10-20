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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş - Son Dakika

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş

20.10.2021 17:35
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş

Gürcistan Başsavcılığı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'dan ülkeye yasa dışı yollarla nasıl girdiğini açıkladı.

Gürcistan Başsavcılığı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'dan ülkeye yasa dışı yollarla nasıl girdiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma çalışmalarına göre, Saakaşvili'nin 28 Eylül'de yerel saatle 23.00'de Gürcistan'a geldiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili'nin, Ukrayna'nın Chernomorsk Limanı'ndan "Vilnius" adlı bir gemide bulunan tırla Gürcistan'ın Poti Limanı'na geldiği kaydedildi.

Saakaşvili'nin, 29 Eylül'de sabah süt ürünleri taşıyan söz konusu tırda sürücünün yardımıyla yasa dışı yollarla gümrükten geçtiği ifade edilen açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'e gelmeden önce ülkenin Acara, Güria ve Samegrelo bölgelerini ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Saakaşvli'nin 1 Ekim'de Tiflis'te bir evde İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Başsavcılık ayrıca, Saakaşvili'ye ülkeye yasa dışı yollarla girmesinde yardım ettikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Başsavcılık tarafından Saakaşvili'nin Gürcistan'a yasa dışı girmesi nedeniyle resmi olarak suçlanacağı da öğrenildi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü. Saakaşvili tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'a tır sürücüsünün yardımıyla girmiş - Son Dakika
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