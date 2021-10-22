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Eski İsviçre İstanbul Konsolosu'nun eşine, "yaralama" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Eski İsviçre İstanbul Konsolosu'nun eşine, "yaralama" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası

22.10.2021 15:17
Eski İsviçre İstanbul Konsolosu'nun eşine,

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen 3 yıl 8 aylık hapis cezası kararı usulen bozulan eski İsviçre İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, yeniden yapılan yargılamada aynı cezaya çarptırıldı.

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen 3 yıl 8 aylık hapis cezası kararı usulen bozulan eski İsviçre İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, yeniden yapılan yargılamada aynı cezaya çarptırıldı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nce Andrea Walz Köppel hakkında verilen usulen bozma kararı sonrası yeniden yargılama yaptı.

Mahkeme, Yargıtay'ın dikkat çektiği eksik hususları gidererek, taraflara uzlaşma hükümlerini hatırlattı. Uzlaşı sağlanamaması üzerine yapılan son duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada okunan mütalaada, sanığın aynı şekilde cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatı, beraat talep etti. Müdahillerin avukatı da, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Köppel'i "bilinçli taksirle yaralama" suçundan, suçun işleniş biçimi, sanığın kusur oranı, meydana gelen kazanın mağdur Filiz İnal'ın yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, vücudunda kemik kırılmasına, yüzünde sabit ize ve duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olduğu gerekçeleriyle 3 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Sanığın kazadan sonra olay yerinden kaçmasını, yargılama sürecinde dosyaya yansıyan pişmanlığının görülmemesini ve kazadaki kusur oranını göz önüne alan mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı ve cezayı adli para cezasına çevirmedi.

Davanın geçmişi

İstanbul Bebek'te 5 Şubat 2013'de, cipiyle Arnavutköy istikametine doğru giden Andrea Walz Köppel, Doğan Durmuş İnal'ın kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Motosiklet yaklaşık 17 metre sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan Filiz İnal ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Köppel'in olay sırasında 0,59-0,84 promil arasında alkollü olduğu belirtilerek, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama soncunda, 15 Aralık 2015'de verilen kararla Köppel, bu suçtan 3 yıl 8 ay hapisle cezalandırmıştı.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "taksirle yaralama" suçunun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 253/1. maddesi gereğince uzlaşmaya tabi olduğu ve taraflara uzlaşma teklifi yapılmadan dava açıldığını belirterek, uzlaşma hükümlerinin işletilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini bildirmişti.

Sanık avukatlarının temyiz itirazlarının bu yönden yerinde gören daire, yerel mahkeme kararının diğer yönler incelenmeksizin bozulmasına hükmetmişti.

İstanbul, Beşiktaş, Mahkeme, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İsviçre İstanbul Konsolosu'nun eşine, 'yaralama' suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İsviçre İstanbul Konsolosu'nun eşine, "yaralama" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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