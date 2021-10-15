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Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı - Son Dakika

Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı

15.10.2021 13:22
Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı

FATİH'te biri eski kaymakam üç kişi, sahte 71 bin 100 dolarla yakalandı.

FATİH'te biri eski kaymakam üç kişi, sahte 71 bin 100 dolarla yakalandı. Sahte parayla alakalarının olmadığını iddia eden üç şüpheli tutuklandı.

Fatih'te artan sahte para dolandırıcılığıyla ilgili olarak 26 Eylül'de akşam saatlerinde emniyet birimlerince çalışma yapıldı. Topkapı Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında yapılan çalışmalarda Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde dörtlü ışıklarını yakarak duran araçta şoför Yusuf A'nın (62) panik halde ve tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen polisler aracı takibe aldı. Kısa bir süre sonra aracın yanına Türkmenistan uyruklu Shasenem N. (37) gelerek sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldı ve tedirgin hareketlerle uzaklaştı. Kadını takibe alan polis ekipleri, araçta bulunan Yusuf A.'nın inmesini istedi. Yusuf A.'nın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar olduğunu tespit etti. Araçta arama yapan polis, şoför kapısının boşluk kısmında 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplamda 4 bin 500 dolar ele geçirdi.

SAHTE 71 BİN 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis bir otele doğru yürüyen Shasenem N'yi durdurmak istedi ancak kadın durmayarak otelin kafesinde oturan eski kaymakam Erdoğan B.'nin yanına oturdu. Kadının araçtan aldığı poşetin masada olduğunu gören polis, 100'lük banknotlar halinde toplamda 66  bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Toplamda 71 bin 100 dolar ele geçirilen üç şüpheli gözaltına alınrak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"PARALAR KAYMAKAM'A AİT"Emniyette ifadesi alınmak istenen eski kaymakam susma hakkını kullandı. Şüphelilerden Yusuf A. ise ifadesinde, Erdoğan B.'yi 3-4 yıldır tanıdığını arkadaş çevresinin kaymakam olarak bildiğini, ticari bir hukuklarının bulunmadığını, diğer şüpheliyi ise tanımadığını söyledi. Olay günü Erdoğan B.'nin kendisini aracıyla alması için çağırdığını anlatan Yusuf A., Anadolu yakasından Erdoğan B.'yi alarak Fatih'e geldiğini, araca bir kişinin yaklaşıp Erdoğan B.'ye kağıt poşetle bir şeyler verdiğini, Erdoğan B.'nin poşeti bir kadının gelip alacağını, kendisinin otelde bekleyeceğini söylediğini öne sürdü. Yusuf A., sahte paralarla kendisinin bir ilgisi olmadığını suçsuz olduğunu belirtti.

SUSMA HAKKINI KULLANDIDiğer şüpheli Shasenem N., ise sahtecilik olayından haberdar olmadığını Erdoğan B.'yi Türkiye'de vize işlemlerinden dolayı tanıdığını ve ardından arkadaş olduklarını, olay günü de Erdoğan B. ile otelin kafesinde buluştuklarını, daha sonra Erdoğan B.'nin yanına daha önce hiç görmediği Cem diye birinin geldiğini, Cem ve Erdoğan B.'nin bir süre aralarında konuştuklarını, bu sırada kendisinin dış kafe kısmına yöneldiği sırada Cem'in dışarıda bekleyen aracı işaret edip bir poşet olduğunu ve almasını rica etmesi üzerine poşeti aldığını öne sürdü. Poşeti alıp götürdüğü sırada polislerin kendisine seslendiğini duymadığını da söyleyen Shasenem N., Cem adlı kişinin oradan ayrılmış olduğunu gördüğünü ileri sürerek poşetin içinde sahte para olduğunu bilmediğini iddia etti.

ESKİ KAYMAKAM: "İLGİM YOK, YARDIM ETMEK İÇİN BULUŞTUM"Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden Erdoğan B. ise ifadesinde, sahte paralarla ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Erdoğan B., 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve kendisinin istifa ettiğini söyleyerek Shasenem N.'ye oturum izni, kalacak yer konularında yardım ettiğini, olay günü de  kadına yardım etmek için buluştuğunu iddia etti. Erdoğan B., "Shasenem eski erkek arkadaşından dayak yemişti. Buluşacağı Cem adlı kişiden yardım alacaktı. Shasenem'e para ve yer verecekti. Ben de Shasenem N. 'nin sahipsiz görünmesin diye yanında gittim. Kafede Cem ile sohbet ettik. O sırada eski arkadaşım Yusuf arabasıyla oraya geldi. Cem'in Shasenem N.'yi darp ettiğini düşündüğümden kafeden çıkıp Yusuf'un arabasında nasihatlerde bulundum. Sonra kafeye geçtik. Cem bu sırada Shasenem N.'ye arabada benim bir kutum var, alır mısın' dedi. Shasenem N.  de kutuyu getirdi. Cem iki dakika sonra geleceğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Sonra polisler geldi" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDILAR

Üç şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Eski kaymakam Erdoğan B.'nin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski kaymakam sahte paradan tutuklandı - Son Dakika


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