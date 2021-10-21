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Eski Romanya Genelkurmay Başkanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika

Eski Romanya Genelkurmay Başkanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi

21.10.2021 17:43
Eski Romanya Genelkurmay Başkanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Romanya'da siyasi kriz devam ederken Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Nicolae Cuica'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Romanya'da siyasi kriz devam ederken Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Nicolae Cuica'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Iohannis, kararı bugün Cotroceni Sarayı'nda mecliste temsil edilen partilerin liderleriyle yaptığı istişareden sonra açıkladı.

Iohannis, basına yaptığı açıklamada, siyasi krizi kastederek işlerin bu şekilde devam edemeyeceğini, bazı partilerin yeni bir anlayış benimsemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve hastanelerdeki dramatik duruma da değinen Cumhurbaşkanı Iohannis, "Kış yaklaşıyor, enerji fiyatları yükseliyor ve bu sorunları çözecek tam yetkiye sahip bir hükümete ihtiyaç var." dedi.

Hükümeti oluşturan koalisyonun geçen ay dağılmasıyla siyasi krize giren ülkede Iohannis'in ilk hamlesi, ülkede üçüncü büyük parti olan Romanya'yı Kurtar Birliğinin (USR) lideri Dacian Cioloş'u hükümeti kurmakla görevlendirmek olmuş fakat bu girişim, önerilen hükümetin dün meclisten güvenoyu alamamasıyla akim kalmıştı.

Genelkurmay Başkanı, Klaus Iohannis, cumhurbaşkanı, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Romanya Genelkurmay Başkanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika


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