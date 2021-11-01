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Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi

01.11.2021 12:36
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi

BURSA'da, eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski kız arkadaşı Burcu Can Eşmen'i (36), zorla bindirdiği otomobilde döven Emre Özer (33) hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Hakaret', 'Cebir, hürriyeti tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12...

BURSA'da, eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski kız arkadaşı Burcu Can Eşmen'i (36), zorla bindirdiği otomobilde döven Emre Özer (33) hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Hakaret', 'Cebir, hürriyeti tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Ekim'de Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Burcu Can Eşmen (36), kız arkadaşıyla eğlenirken mekana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Esnaflık yapan Özer, yanına gittiği Eşmen ile tartışmaya başladı. Emre Özer, kalabalığın arasından Eşmen'i zorla eğlence merkezinden çıkarıp kapının önünde bekleyen tanıdığı Ozan B.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirdi. Eşmen, otomobilde erkek arkadaşı tarafından dövüldü. Nilüfer ilçesinde, sinyalizasyon lambalarının olduğu yerde yavaşlayan otomobilin kapısını açıp inmeye çalışan Burcu Can Eşmen bağırarak yardım istedi. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Sürücü Ozan B. ile Emre Özer otomobilden inip kaçtı. Burcu Can Eşmen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadının avukatı Cansu Zeytinoğlu'nun şikayeti üzerine Emre Özer ile Ozan B. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Emre Özer, buradaki ifadesinde, "Burcu benim 2,5 yıllık arkadaşımdır. Ayrıldıktan sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Daha sonra tekrar görüşmelere başladık. Benden maddi taleplerde bulunmaya başladı. Kendisiyle olay akşamı yemek yedik ve eğlence merkezine gittik. Kendisi çok alkollü idi. Eğlence merkezinden çıkarken yalpalamaya başladı. Ben de tuttuğum sırada ikimiz birden düştük. Kucaklayıp arabaya götürdüm. Yolda giderken sinir krizi geçirdi. Kapıları açmaya çalışı. Yolda arabadan inip bağırmaya başlayınca, hakkımda uzaklaştırma kararı bulunduğundan tedirgin oldum. Ozan arkadaşım olur. Alkollü olduğum için arabamı kullanmasını istedim. O da kabul etti. Herhangi bir tehdit ve kendisini alıkoymam yoktur. Burcu'nun evi Balat'ta, benim evim Beşevler'dedir. Ozan'a nereye gideceği konusunda bir şey demedim" dedi. Ozan B. ise, "Ben yoğun günlerde vale olarak çalışmaktayım. Emre Beyi tanıyorum. Kız arkadaşını da daha önceden gördüğüm için tanırım. O gece alkollü olduğundan benim arabayı kullanmamı istedi. Evinin Beşevler'de olduğunu bildiğim için oraya doğru yola çıktım. Dönüş sırasında Balat'a doğru gidelim deyince ben de lambalarda kırmızı ışıkta dönüş sırasında bağrış oldu ve bayan arabadan indi" diye konuştu.Mahkeme, şüphelilerden Emre Özer'in tutuklanması, Ozan B.'nin ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda, Emre Özer ile Ozan B. hakkında, 'Hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.


Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi

Asliye Ceza Mahkemesi, Emre Özer, 16 ekim, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi - Son Dakika
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