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Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi - Son Dakika

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi

01.11.2021 12:16
Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, bir yılı aşkın tutukluluğunun ardından dün tahliye edildi.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, bir yılı aşkın tutukluluğunun ardından dün tahliye edildi.

Askeri müdahaleyle 2019'da kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin Genel Başkanlığını da yürüten Gandur, dün akşam saatlerindeki tahliyesinin ardından evinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Siyasi partileri kapsamlı bir ulusal uzlaşıya çağıran Gandur, "Ülkedeki siyasi krizin çözülebilmesi için tüm bileşenler arasında uzlaşı ve diyaloğa ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Sudani gazetesi, dün akşam Gandur'un yanı sıra 2019'daki askeri müdahaleyle görevlerine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminden eski Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı Sözcüsü Tümgeneral Şazeli el-Madih ve Eski Sudan Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Medya Müdürü Tümgeneral Muhammed Hamid'in de aralarında olduğu isimlerin tahliye edildiğini öne sürdü.

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanlığını da yürüten İbrahim Gandur'u tahliye etmesinin ardından Başsavcı Mübarek Mahmud Osman'ı görevden aldı.

Gandur, 2013-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 2015-2018 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir'in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir'e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.

Gandur'un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020'de "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'den sonra partinin başına geçen Gandur, tutuklanmasından günler önce Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi
Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, İktidar, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur tahliye edildi - Son Dakika


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