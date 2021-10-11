Üye Girişi
Eski üst düzey ajan, Kuzey Kore liderinin "suikast timleri kurduğunu" iddia etti - Son Dakika

Eski üst düzey ajan, Kuzey Kore liderinin "suikast timleri kurduğunu" iddia etti

11.10.2021 11:19
Eski üst düzey ajan, Kuzey Kore liderinin

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

Kuzey Kore, Uyuşturucu, Devrimci, Suikast, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski üst düzey ajan, Kuzey Kore liderinin 'suikast timleri kurduğunu' iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı 11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor 11:01 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor İngiltere'de yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 11:00 İngiltere'de yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 10:58 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar 10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 10:36 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi 10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor 10:22 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor

Son Dakika Haberleri
11:03 Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı
11:00 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor
10:58 Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi
10:57 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı         
11:03
Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor         
11:00
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi         
10:58
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi         
10:48
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
10:23
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 11:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: Eski üst düzey ajan, Kuzey Kore liderinin "suikast timleri kurduğunu" iddia etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement