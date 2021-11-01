Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Ankara 'da 87 yaşında vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay için cenaze namazı kılındı.

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