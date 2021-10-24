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ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak" - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak"

24.10.2021 21:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınları destekleyen merkezlerin sayısının daha da artacağını ve bu konuda belediyeleri de desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınları destekleyen merkezlerin sayısının daha da artacağını ve bu konuda belediyeleri de desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda kadınların sorularını yanıtladı.

Felsefe öğretmeni ve 3 çocuk annesi Fatma Betül Düzgün'ün, kadına şiddetle mücadelenin ŞÖNİM'lerle (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) desteklendiğini, bunların sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu konudaki düşüncelerini sorması üzerine Erdoğan, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarının net olduğunu ifade etti.

Şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak haziran ayında yayımladıkları genelge ve sonrasında açıkladıkları kapsamlı eylem planıyla bu konudaki yol haritalarını çizdiklerine işaret ederek, "81 ilimizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, yani kısa adıyla ŞÖNİM, aslında tabii bunu 81 vilayetin tamamında, hatta bazı yerlerde büyük ilçelerimiz dahil bunları gerçekleştirmemiz, bu adımları atmamız, bunun yanında tabii bir de kadroları kurmamız, bunlar çok çok büyük önem arz ediyor." dedi.

ŞÖNİM'lerin buralardaki koordinasyonu güçlendirmek için kurdukları yapılardan olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mücadelemizde ŞÖNİM'ler önemli bir işlev görüyor. Biz bu yapıyı daha da güçlendirmek için bir adım daha atarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 372 sosyal hizmet merkezine irtibat noktalarını oluşturduk. Bu irtibat noktaları, ŞÖNİM'lerle bağlantılı olarak çalışarak, bu konuya daha yaygın bir şekilde eğilmemize imkan tanıyacak. Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız." diye konuştu.

Makine mühendisi ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade eden Sedef Çıraklı'nın, babalar için kız çocuklarının yerinin ayrı olduğunu dile getirerek, 4 çocuk babası olarak genç babalara ve baba adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunacağını sorması üzerine Erdoğan, "Az önce felsefe hocamızın üç çocuğu vardı, yani bizim hedefi maşallah tutturmuşsun. Bundan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kız çocuklarının bambaşka olduğunu, kendisinin iki kızı, iki oğlu ve kız torunlarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hakikaten anneler babalar olarak gerek kız gerek oğlan evlatlarımızın kadr ü kıymetini iyi bilmemiz lazım, onları da iyi yetiştirmemiz lazım ama iyi yetiştirirken de özellikle bizim kendi değerler silsilemiz içerisinde, İslam ahlakıyla yavrularımızı yetiştirmemiz herhalde bizim üzerimize olan görevi yerine getirmemizin en önemli bir neticesi olacaktır. Buna öyle zannediyorum ki pek dikkat edilmiyor ve çocuklarımızı bu noktada hassas ele almıyoruz, hassasiyetle onları bu noktada eğitmiyor, yetiştiremiyoruz ve bundan dolayı da maalesef şu anda sadece 'nasıl olsa okula gönderiyorum yeter', bence yetmiyor. Anne, her şeyden önce öğretmenden bana göre çok daha önde bir mürebbiyedir. İşi evde başlatmak lazım. Tabii ki öğretmenden de bunun ayrıca değerler silsilesi içerisinde bir desteğini almamız lazım."

Erdoğan, bir insan için geride kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için hayırlı bir evlat bırakmaktan daha mutlu edecek bir şey bilmediğini dile getirerek, "Biz de her anne baba gibi evlatlarımızı inançlarıyla, değerleriyle, ahlaklarıyla, eğitimleriyle hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduk. Hayatın inişli çıkışlı yollarında ailemize, biz büyükler olarak çocuklarımıza, onlar da bizlere sıkı sıkıya sahip çıktığında, Allah'ın izniyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

Sevginin, saygının, karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın hakim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir gücün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençler 'biraz daha erteleyelim' havasındalar. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum. Bunun için de her katıldığım nikahta mutlaka diğer tavsiyelerin yanı sıra en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu Koordinatörü Fatma Balcı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Kadın Danışma Merkezlerinin bulunduğunu, belediyelere de benzer hizmet verme yükümlülüğü getirebilmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, "Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımı doğrusu ta belediye başkanlığımdan itibaren attık, atıyoruz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetlere erişemeyen kadınları destekleyen bu merkezlerin, kadınların toplumsal hayata katılımını artırıcı bir rol üstlendiğini ve bu bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu merkezleri yaygınlaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, bazı belediyelerin de buna benzer faaliyetleri gerçekleştiren yapıları oluşturduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen bu merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz." dedi.

Uzun süre yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'ye dönerek KOSGEB desteğinden faydalanarak iş yeri açtığını söyleyen Feriha Ertorun'un, desteklerin ve hibe kredilerinin artarak devamını talep ederek, bununla ilgili bir çalışmalarının olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi yolunda kadın-erkek her vatandaşın katkısına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınma davamızdan özellikle kadınlarımızı dışladığımızda potansiyelimizin yarısını kaldırıp atmış oluruz. Halbuki bizim için her emek, her fikir, her insan çok çok büyük değer ifade ediyor. Bu anlayışla kadın girişimcilerimize tarihimizin en büyük desteklerini verdik, vermeyi sürdürüyoruz." dedi.

Kadın ve erkekler için girişimci kavramını çok önemsediğini dile getiren Erdoğan, "Ama onların önünü ne ile açacağız? Devlet olarak girişimci ruhunu teşvik ederek onlara belli bazı ödemeler yaparak 'yürüyün' diyoruz. Bazı alanlarda kadın girişimcilerimizin erkeklerden çok daha başarılı olduğunu memnuniyetle görüyoruz, bir de bu var. İnşallah hep birlikte bu noktada da güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ederiz." diye konuştu.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan ve 9 yıldır oryantiring yapan Bahar Özçelik, geçen ay düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda bayrak yarışında üçüncülük elde ettiğini, aynı kulübün sporcusu Elif Gökçe Avcı'nın da aynı yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özçelik'e sorduğu, "Birinciliği sen mi elde ettin?" sorusuna, "Diğer kulüp arkadaşım." yanıtını aldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Ama şimdi biz senden de istiyoruz." karşılığını vermesi üzerine Özçelik, "İnşallah onun için çalışıyorum, birincilik için çalışmalarıma devam ediyorum ben de. Spora ve sporcuya destekleriniz için de teşekkür ederim." dedi.

(Bitti)

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak' - Son Dakika


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