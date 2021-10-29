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Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

29.10.2021 13:34
Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin lira olan 15 ton enerji nakil kablosunun kimliği belirsiz kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri 12 kişinin kimliklerini tespit etti.

Söz konusu zanlılardan 3'nün işlemiş oldukları benzer suçlardan Lüleburgaz, Silivri ve Kocaeli Cezaevlerinde tutuklu olduklarını tespit eden ekipler, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Eskişehir, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 6 sim kart, 1 kablo kesme makası ele geçirildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Sivrihisar, Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 1 milyon 700 bin lira değerinde kablonun çalınmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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